Türkiye’nin Uygarlık Projesi: Opet’in Temiz Tuvalet kampanyasını kitaplaştırdı

Opet’in daha sağlıklı bir toplum hedefiyle 2000 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğü “Temiz Tuvalet Kampanyası” kitap oldu. Türkiye’nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olan kampanyanın toplumsal bir temizlik ve hijyen hareketine dönüşen öyküsü “Türkiye’nin Uygarlık Projesi” kitabı ile ölümsüzleşti.

2000 yılında OPET istasyonlarında başlatılan ve zamanla kamu kuruluşlarının da katılımıyla bir temizlik ve hijyen bilinci hareketine dönüşen kampanya ile bakteri ve virüslerin nasıl üreyip yayıldığı; küçük büyük demeden, kentlerde, kasabalarda ve köylerde Nurten Öztürk ve Opet eğitim ekipleri tarafından bizzat anlatıldı. Hijyen konusu proje ile medyanın, politikacıların ve geniş kesimlerin gündemine girdi. “Türkiye’nin ‘Uygarlık Projesi’ kitabında; projenin 23 yıllık yolculuğu boyunca yaşananları, elde edilen başarılar, kazanılan ödüller, bu büyük değişime tanık olanlar tarafından anlatıldı.

Nurten Öztürk

Projenin mimarı Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk çalışmalarının hikâyesini kitapta şu sözlerle dile getirdi:

“Bir bayram arifesinde, Atatürk Havalimanı’ndan Londra’ya gideceğiz. Tuvalete girdim. Tuvaletin kabininde iki yabancı turistin Türkiye’deki anılarını anlatırken temizlik konusundaki eleştirilerini duydum. Tuvalet gerçekten de çok kirliydi. O seyahat boyunca hep, ‘bir şeyler yapmak, bu ülkeyi bu sorundan kurtarmak lazım’ diye düşündüm. Vardığım sonuç şuydu: Bir toplu hareket yaratmak ve bu sorunu çözmeye odaklanmak gerekliydi.”

Bir ‘uygarlık projesi’ olarak tanımlanan ‘Temiz Tuvalet Kampanyası’ ile ana hedeflerinin tuvalet temizliği ve hijyenini Türkiye geneline yaymak olduğunu belirten Öztürk, “Günümüzde marka olabilmek için ürünün sadece fiziksel özellikleri ya da sunulan hizmetlerin toplamı yeterli olmayabilir. Markaların topluma hizmet etmeleri ve sosyal sorumluluklarını gösteren projelere de imza atmaları gerekir. Başlangıçta birçok kişinin gerçekleştirilebileceğine inanmadığı projemiz ile bugün, birebir eğitim verdiğimiz kişi sayısı 12 milyonu aştı. Projeden direkt veya endirekt yararlanan insan sayısı daha da yüksek. Biz temizliyoruz elbette ama insanımızı da nasıl temiz tutacağı konusunda bilinçlendirmemiz gerekiyor. En temel hedefimiz konu ile ilgili toplumu eğitmek. Sorun çözülene kadar faaliyetlerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin ‘Uygarlık Projesi’- OPET Temiz Tuvalet Kampanyası’nın Öyküsü” kitabına bu link üzerinden erişilebiliyor: https://www.opet.com.tr/e-kutuphane/4