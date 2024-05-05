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Beyaz Saray'da panik! Güvenlik bariyerlerine çarpan aracın sürücüsü öldü

ABD'de Beyaz Saray yerleşkesinin güvenlik bariyerlerine çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Haber Merkezi
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Beyaz Saray'da panik! Güvenlik bariyerlerine çarpan aracın sürücüsü öldü
ABD
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ABD Gizli Servisi tarafından yapılan yazılı açıklamada Washington'da yerel saatle 22.30'da, hızla ilerleyen bir aracın Beyaz Saray yerleşkesinin güvenlik bariyerlerine çarptığı bildirildi

Sürücü araçta ölü bulundu

Kazanın ardından araçta ölü bulunan sürücünün kimliğinin henüz belirlenemediği aktarılan açıklamada, uygulanan güvenlik protokolleri doğrultusunda Beyaz Saray'a yönelik tehdit tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada, olay "sadece trafik kazası" olarak nitelendirilerek, soruşturmanın polis tarafından yürütüleceği kaydedildi.dd