Bira Partisi kurdu yüzde 8,3 oy aldı: Yeni hedefi parlamento!

Doktor ve rock müzisyeni Dominik Wlazny'nin 2015 yılında mizah amaçlı kurduğu parti, aşırı sağın anketlerde açık ara önde olduğu bir dönemde, başta sol partilerin seçmenleri olmak üzere çeşitli partilerin seçmenlerden oy alabilir.

Çok destek alıyoruz

37 yaşındaki Wlazny yaptığı açıklamada, "Evet, Bira Partisi önümüzdeki parlamento seçimlerine katılacak. Çok fazla destek alıyoruz. Bu durum bizi motive ediyor" dedi.

Wlazny Ocak ayında yaptığı açıklamada seçimlere katılmanın yeterli fon toplanıp toplanmadığına bağlı olduğunu ve bunu da üye sayısını "yaklaşık 1,300 aktif üyeden" 20,000'e çıkararak yapmayı planladığını söylemişti.

Wlazny bu hedefin hâlâ çok gerisinde olduklarını kabul etti.

Bira Partisi 2019'daki son parlamento seçimlerinde sadece %0.1 oy almıştı fakat Wlazny 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %8.3 oy alarak üçüncü olmuştu. Son kamuoyu yoklamaları Bira Partisi'ne verilen desteğin %5 ila %7 arasında gösteriyor.

Herhangi bir partinin parlamentoya girebilmesi için %4 oy alması gerekiyor.

Bira Partisi daha önce kamu sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve Viyana'da bira çeşmelerinin kurulması gibi konular üzerine kampanya yürütmüştü.