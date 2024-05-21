Erdoğan ile savcı arasında 'boy' diyaloğu: Kıskandım seni!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe'de Adli Yargı ve İdari Yargı Kura Töreni'ne katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ataması yapılan bir savcı arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Erdoğan, savcıya "Boyun kaç?" diye sordu, savcıdan "1.88" yanıtını aldı. Erdoğan, savcıya "Niye 1.85 değil? Kıskandım seni" dedi. Erdoğan ile savcı arasındaki gülümseten bu diyalog sosyal medyada da gündem oldu.