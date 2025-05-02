Türklerin de bulunduğu gemiye saldırı: Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Malta açıklarında uluslararası sularda seyir halindeki, içerisinde Türk vatandaşlarının da yer aldığı Conscience adlı gemiye saldırı düzenlendi.

Geminin gövdesinde delik açıldığı ve batma tehlikesinin bulunduğu belirtildi

İsrail ordusu, 2 aydır ablukaya aldığı Gazze'ye yardım götüren "Özgürlük Filosu" adlı insani yardım grubuna ait gemiye uluslararası sularda gece saatlerinde saldırı düzenledi. Gruptan yapılan açıklamada, geminin gövdesinde delik açıldığı ve batma tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Malta hükümeti ise saldırının ardından gemide çıkan yangına müdahale edildiğini açıkladı.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana kuşatma altında tutarak yardım girişine izin vermediği Gazze'ye ablukasını sürdürüyor. İsrail ordusu, kıtlığın eşiğinde olan Gazze'ye yardım götürmek isteyen "Özgürlük Filosu" adlı gruba ait insani yardım gemisini hedef aldı. Gruptan yapılan açıklamada, "Conscience" adlı gemiye Malta açıklarında uluslararası sularda gece saatlerinde insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırının ardından yangın çıktığı, geminin gövdesinde delik açıldığı ve batma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, çevre ülkelere yardım sinyali gönderildiği ifade edildi. Gemide 15 mürettebat ile 15 yolcunun bulunduğu kaydedildi.

Malta, yangına müdahale etti

Malta hükümetinden yapılan açıklamada, İHA ile vurulan yardım gemisinde bulunanların güvende olduğu, can kaybı yaşanmadığı, yakındaki bir römorkörün gemiye yönlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Römorkör olay yerine geldi ve yangın söndürme operasyonlarına başladı. Saat 01.28'de yangın kontrol altına alındı. Malta Silahlı Kuvvetleri devriye gemisi de daha fazla yardım sağlamak için bölgeye gönderildi. Saat 02.13 itibariyle tüm mürettebatın güvende olduğu doğrulandı, ancak römorköre binmeyi reddettiler. Gemi yetkili makamlar tarafından izleniyor" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Dışişleri Bakanlığı, "İçinde vatandaşlarımızın da bulunduğu gemiye, Malta açıklarında saldırı düzenlendi. Gemiyi İsrail'e ait İHA'nın hedef aldığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli şu açıklamayı yaptı:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, içinde Türklerin de bulunduğu Conscience adlı gemiye saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Keçeli Türk vatandaşların durumunun iyi olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Conscience” adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada bir saldırı düzenlendiği öğrenilmiştir.

Gemide bulunan mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bilinmektedir.

Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Geminin, İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır."