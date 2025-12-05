  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Bakanlık çalışmalara başladı: Okula başlama yaşı değişecek mi?
Takip Et

Bakanlık çalışmalara başladı: Okula başlama yaşı değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), akran zorbalığını ve akademik uyum sorununu engellemek için yeni bir düzenleme hazırlığına girdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık çalışmalara başladı: Okula başlama yaşı değişecek mi?
Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlama yaşını yeniden belirleyecek düzenleme için harekete geçti.

Mevcut eğitim sisteminde 69 ayını dolduran çocuklar Eylül ayı sonu itibarıyla ilkokula başlıyor.

Veliler, dilekçe vererek 66-68 ay aralığındaki çocuğunu okula erken başlatabiliyor. Ya da 69, 70 ve 71 ayını dolduran çocuğunun ilkokula başlamasını bir yıl erteleyebiliyor.

3 ay erkene çekilebilecek

Uzmanlar, aynı sınıfta okuyan çocuklar arasında yaş farkı arttıkça akran zorbalığının da artabileceğini vurguluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması konusunu gündemine aldı.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, velilere tanımlanan esneklikte de düzenleme yapılacak. Veliler dilekçe vererek, okula başlama yaşını 3 ay erkene çekebilecek.

Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte örnek hesaplamalar...Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? İşte örnek hesaplamalar...Ekonomi
TOKİ, 8 ilde 246 konut ve 80 iş yeri satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...TOKİ, 8 ilde 246 konut ve 80 iş yeri satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...Ekonomi
Benzine indirim gelecek mi? İşte 5 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 5 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor! İşte tahminler...Meteoroloji'den 6 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor! İşte tahminler...Gündem

 

Eğitim
Konya’da ahşap sanatları yeniden doğuyor: 118 kursiyer sertifikalarını aldı
Konya’da ahşap sanatları yeniden doğuyor: 118 kursiyer sertifikalarını aldı
MEB, akran zorbalığı için harekete geçti: İlkokula başlama yaşı değişiyor
MEB, akran zorbalığı için harekete geçti: İlkokula başlama yaşı değişiyor
BİLSEM sınav ne zaman (2026)? BİLSEM başvuruları ne zaman?
BİLSEM sınav ne zaman (2026)? BİLSEM başvuruları ne zaman?
Ara tatil kalkıyor mu (2025-2026)? İlkokul, ortaokul ara tatil kalkacak mı?
Ara tatil kalkıyor mu (2025-2026)? İlkokul, ortaokul ara tatil kalkacak mı?
Darüşşafaka için kıtaları aşan koşucular bir araya geldi
Darüşşafaka için kıtaları aşan koşucular bir araya geldi
AÖL sınav yerleri belli oldu mu? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri 2025-2026
AÖL sınav yerleri belli oldu mu? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri 2025-2026