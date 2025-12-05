SPK’dan onay çıktı: Borsaya bir şirket daha geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hafta yayımlanan bültende Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı.

Hisselere fazla talep gelmesi halinde ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 13 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

510.000.000 TL mevcut sermayeye sahip Zeray GYO, halka arz süreciyle birlikte sermayesini 116.000.000 TL artırarak 626.000.000 TL'ye yükseltecek.

Zeray GYO ne iş yapar?

Zeray GYO, pek çok farklı alanda yenilikçi bakış açısı ile yaşam projeleri gerçekleştiriyor. Şirket, şehir içinde ve dışında yeni değerler yaratan farklı yaşam merkezleri gerçekleştirmeyi ve yeni yaşam alanlarını hayata katmayı hedefliyor. Şirket portföyünde; “Zeray Kırsal Sapanca”, “Zeray Meva Anadolu”, “Zeray Country Bademli”, “Zeray Korupark” gibi bir çok proje yer almaktadır.

Zeray GYO halka arz fiyatı ne kadar?

Zeray GYO halka arz fiyatı 13 TL olarak belirlendi.

Zeray GYO ne zaman halka arz olacak?

Zeray GYO’nun halka arz tarihi onaylı izahname yayımlandıktan sonra belli olacak.

Zeray GYO sembolü (borsa kodu) ne olacak?

Zeray GYO sembolü henüz belli değil.

Zeray GYO halka arz büyüklüğü ne kadar?

Zeray GYO halka arz büyüklüğü 2 milyar TL.

Zeray GYO halka açıklık oranı ne kadar?

Zeray GYO halka açıklık oranı %25,05. Toplamda 156 milyon 800 bin adet pay dağıtılacak.

Zeray GYO kimin?

Zeray GYO’nun sermayesinin tamamı Zekeriya Zeray’a aittir.

Zeray GYO katılım endeksine uygun mu?

Zeray GYO’nun katılım endeksine uygun olup, olmadığı onaylı izahname yayımlandıktan sonra belli olacak.

Zeray GYO halka arzı bireysele eşit mi yoksa tamamı eşit mi olacak?

Zeray GYO taslak izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.

Zeray GYO Finansal Gücü

2024/9 hasılat: 1,1 milyar TL

2024/9 brüt kâr: 29,6 milyon TL

(Kaynak Taslak İzahname)

Zeray GYO Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

15 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.

1 yıl ortak satışı yapılmayacak.

1 yıl ihraççı satışı yapılmayacak.

Zeray GYO halka arz geliri nerede kullanılacak?

Şirket halka arzdan elde edeceği geliri aşağıdaki gibi kullanmayı hedeflemektedir: