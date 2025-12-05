Zeray GYO halka arz tarihleri: Zeray GYO halka arzı ne zaman, hisse fiyatı ne kadar ve kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hafta yayımladığı bülten ile beklenen bir kararı duyurdu.

Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO)'nın halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

Halka arz sürecinde, 1 TL nominal değerli paylar yatırımcılara 13 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Şirketin halka arz sonrası sermaye yapısına ilişkin detaylar da belli oldu.

Halihazırda 510.000.000 TL mevcut sermayeye sahip olan Zeray GYO, bu süreçle birlikte sermayesini 116.000.000 TL artıracak. Bu artışla birlikte şirketin toplam sermayesi 626.000.000 TL'ye ulaşacak.

Zeray GYO halka arz fiyatı ne kadar?

Zeray GYO halka arz fiyatı 13 TL olarak belirlendi.

Zeray GYO ne zaman halka arz olacak?

Zeray GYO’nun halka arz tarihi onaylı izahname yayımlandıktan sonra belli olacak.

Zeray GYO halka arz büyüklüğü ne kadar?

Zeray GYO halka arz büyüklüğü 2 milyar TL.

Zeray GYO halka açıklık oranı ne kadar?

Zeray GYO halka açıklık oranı %25,05. Toplamda 156 milyon 800 bin adet pay dağıtılacak.