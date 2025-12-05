BDDK'dan Hayhay Finansman faaliyet izni

  1. Ekonomim
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Hayhay Finansman A.Ş.'ye faaliyet izni verdi.

Bankacılık ve finans sektörüne yeni bir oyuncu daha katıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), finansman sektöründe faaliyet gösterecek olan Hayhay Finansman A.Ş. ile ilgili nihai kararını verdi.

5 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 11326 sayılı Kurul Kararı ile şirketin faaliyet izni resmileşti. BDDK'nın 27 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan bu karar, şirketin operasyonel süreçlerine başlamasının önünü açtı.

Kurul, daha önce 13 Mart 2025 tarihinde şirkete "her türlü mal ve hizmet alımına finansman sağlamak" amacıyla kuruluş izni vermişti.

Yeni alınan kararla birlikte Hayhay Finansman A.Ş.; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde "konut finansmanı" dahil olmak üzere faaliyet gösterebilecek.

Bu karar, şirketin sadece tüketici finansmanı değil, konut kredisi pazarında da aktif rol oynayabileceği anlamına geliyor.

 

