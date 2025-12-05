Türkiye ve Brezilya makine ticaretinde stratejik iş birliği

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Protokol, iki ülke arasında makine ticaretini güçlendirmeyi, teknolojik bilgi akışını ve karşılıklı yatırımı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Törende konuşan Makine İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özkayan, Brezilya’nın makine sektörü açısından Türkiye için öncelikli bir pazar haline geldiğini söyledi. Özkayan, “Brezilya, 2024 yılında 44 milyar doların üzerinde makine ve ekipman ithalatıyla dünyanın en büyük pazarları arasında yer alıyor. Türkiye olarak bu büyük resmin henüz küçük bir parçasıyız ancak aynı zamanda en hızlı büyüyen tedarikçilerden biriyiz. Son beş yılda Brezilya’ya yönelik makine ihracatımızı iki kattan fazla artırarak 110 milyon doların üzerine taşıdık. Özellikle metal işleme ve takım tezgâhları alanındaki performansımız yaklaşık yedi katlık bir büyümeye ulaştı. Bu yalnızca etkileyici bir rakamsal başarı değil, aynı zamanda Türk makinesine duyulan güvenin somut bir göstergesi. Brezilyalı sanayicilerden sıkça duyduğumuz üzere; Avrupa seviyesinde teknoloji, rekabetçi fiyat, kısa teslim süresi ve güvenilir satış sonrası hizmetleri aynı çatı altında sunmak kolay değil. Türk makine sektörü bunu başarıyla yapıyor. Bugün attığımız imza, sadece bir protokol değil; Brezilya ile Türkiye’nin makine alanında uzun soluklu bir ortak vizyon geliştirme iradesi de taşıyor. Bu iş birliğinin mevcut potansiyeli çok daha ileriye taşıyacağına ve sektörde yeni rekorlara kapı aralayacağına inanıyoruz” dedi.