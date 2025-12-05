Sarraf, Türk kahvesini uluslararası bir değer haline getirmeyi hedefliyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Ortaklardan Ahmet Yılmaz, markanın tüketiciye en pratik şekilde ulaşmasını sağlayan kese kâğıdı formundaki ambalaj geleneğini korurken aynı zamanda daha uzun ömürlü paketler geliştirdiklerini belirtti.

Bugün 90, 150 ve 500 gramlık paketlerle satış yapan marka, yakında 250 gramlık yeni ambalajıyla da raflarda yerini alacak. Yeni makine yatırımıyla günlük üretimlerini 1,5 ton kapasiteye çıkardıklarını söyleyen Yılmaz, aylık 150 bin adet paketli üretimi 180 bine ulaştırmayı hedeflediklerini vurguladı. Bursa’da güçlü bir marka olarak bilinen Sarraf Kahve, şehir dışındaki varlığını da hızla artırıyor. Ankara, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bandırma ve Sakarya’da yaygınlaşan marka, önümüzdeki dönemde Ege Bölgesi’ne açılmaya hazırlanıyor.

Yumuşak içimli lezzet, tüketici tercihiyle şekillendi

Sarraf Kahve’yi diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise orta kavrulmuş ve yumuşak içimli aroması. Türk kahvesinde sertlik yerine dengeli bir lezzet arayan tüketicilere kulak verdiklerini ifade eden Yılmaz, bu yaklaşımın marka sadakatini güçlendirdiğini söyledi. 2025 itibarıyla ihracat kapısını açan Sarraf Kahve’nin ilk durağı Belçika oldu. Avrupa’da Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgeleri hedefleyen marka, aynı zamanda Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde de büyümek için çalışmalar yürütüyor. Yılmaz, “Amacımız Türk kahvesini baklava gibi uluslararası bir değer hâline getirmek” diye konuştu. 2022’den bu yana yüzde 60 büyüme gösteren Sarraf Kahve, Türk kahvesindeki başarısını diğer kahve türlerine de taşımaya hazırlanıyor. Marka, farklı bir isim altında filtre kahve ve espresso çeşitleriyle başta Avrupa pazarı olmak üzere yeni bir alanda markalaşmaya hazırlanıyor.