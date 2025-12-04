Dünya Altın Konseyi: Altın 2026’da daha büyük sürprizler yapabilir!

Dünya Altın Konseyi (WGC) raporuna göre, altın 2025'te olağanüstü bir performans sergileyerek 50'den fazla tarihi zirve yaptı ve yüzde 60'ın üzerinde getiri sağladı.

Bu performans, artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlik, zayıf ABD doları ve olumlu fiyat momentumunun birleşimi ile desteklendi. Hem yatırımcılar hem de merkez bankaları, çeşitlendirme ve istikrar arayışıyla altına ayırdıkları payı artırdı.

2026 altın öngörüsü

2026'ya bakıldığında, görünüm devam eden jeoekonomik belirsizlik tarafından şekilleniyor.

Altın fiyatı geniş ölçüde makroekonomik konsensüs beklentilerini yansıtıyor ve mevcut koşullar devam ederse bir aralıkta sınırlı kalabilir. Ancak, bu yıldan alınan ipuçlarına göre 2026 da sürprizlerle dolu olabilir.

Altında çok güçlü performans görülebilir

Ekonomik büyüme yavaşlar ve faiz oranları daha da düşerse, altın ılımlı kazançlar elde edebilir. Küresel risklerin arttığı daha şiddetli bir ekonomik daralma durumunda ise altın çok güçlü bir performans gösterebilir.

Trump yönetiminin politikalarının başarılı sonuçlar vermesi ekonomik büyümeyi hızlandırır ve jeopolitik riski azaltırsa, bu durum daha yüksek faiz oranlarına ve daha güçlü bir ABD dolarına yol açarak altın fiyatlarını aşağı itebilir.

Merkez bankası talebi ve altın geri dönüşüm trendleri gibi ek faktörler de piyasayı etkileyebilir. En önemlisi, devam eden piyasa oynaklığı ortamında altının portföy çeşitlendiricisi ve istikrar kaynağı olarak rolü kilit önemini koruyor.