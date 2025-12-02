Altın fiyatı yönünü aşağı çevirdi

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın politika patikasına yön verebilecek ABD ekonomik verilerini bekliyor.

Spot altın, Pazartesi günü 21 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yüzde 0,4 düşerek ons başına 4.215,48 dolara geriledi. Aralık teslimi ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.247,10 dolardan işlem gördü.

Gösterge niteliğindeki 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri, önceki seansta görülen iki haftanın zirvesine yakın seyrederken, faiz getirmeyen altına olan ilgiyi azalttı.

Piyasalarda temkinli duruş

Piyasalarda temkinli duruş devam ediyor, çünkü Fed Başkanı Jerome Powell’dan bazı Fed yetkilileri kadar güvercin bir ton beklenmiyor. Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin ise Cuma günü açıklanacak verilerde oldukça ılımlı seyretmesi öngörülüyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Kıymetli metal bugün zayıf bir performans gösteriyor, ancak temel görünüm değişmedi. Bu görünüm içinde beklenen ABD faiz indirimleri de var ve bu, getiri açısından altını desteklemeli” dedi.

Yatırımcıların gözü ABD verilerinde

Yatırımcıların bu hafta açıklanacak önemli ABD verilerine çevrildi. Çarşamba günkü Kasım ADP istihdam raporu ve Cuma günü açıklanacak olan gecikmiş Eylül Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi bunların başında geliyor. CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar Aralık ayında bir Fed faiz indirimi olasılığını yüzde 88 seviyesinde fiyatlıyor.

Beyaz Saray danışmanı Kevin Hassett, Hazine Bakanı Scott Bessent’in olası Noel öncesi bir adaylığı işaret etmesi üzerine, Fed başkanlığı görevine hazır olduğunu söyledi. Hassett tıpkı Başkan Donald Trump gibi daha düşük faizler istiyor. Düşük faiz oranları genellikle faiz getirmeyen altın için destekleyici oluyor.

Dünyanın en büyük altın destekli borsa yatırım fonu olan SPDR Gold Trust, varlıklarının Cuma günü 1.045,43 tondan Pazartesi günü 1.050,01 tona çıkarak yüzde 0,44 arttığını açıkladı.

Diğer değerli metallerde durum ne?

Gümüş yüzde 1,9 düşerek ons başına 56,88 dolara geriledi, platin yüzde 0,1 artışla 1.659,23 dolara çıktı, paladyum ise yüzde 0,2 yükselişle 1.427,62 dolara ulaştı.