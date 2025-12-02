  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Gram altın zirveden geriledi: İşte 2 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Gram altın zirveden geriledi: İşte 2 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 2 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gram altın zirveden geriledi: İşte 2 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Gram altın güne 5.760 TL seviyesinden başlarken, ons altın fiyatı 4.220 dolar civarında işlem görüyor. Dün gerçekleştirilen işlemlerde gram altın 5.821 TL’ye, ons altın ise 4.264 dolara kadar yükselmişti.

Piyasada son beş haftanın en yüksek seviyelerine işaret eden bu hareketlerin ardından kâr realizasyonları izleniyor.

Gelecek hafta Fed’in faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler sürerken, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalması risk iştahını baskılıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 2 Aralık 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.756,06 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.536,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.072,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.053,62 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.992,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.425,88 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.219,74 dolar

77 yıllık köklü mobilya devi iflas etti, mağazalar kapanıyor77 yıllık köklü mobilya devi iflas etti, mağazalar kapanıyorŞirket Haberleri
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 2 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 2 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Batıda sıcaklıklar artacak, sis ve pus etkili olacak: İşte il il hava durumu tahminleri...Batıda sıcaklıklar artacak, sis ve pus etkili olacak: İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor
Avrupa borsaları İspanya hariç negatif seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde: İşte 1 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde: İşte güncel fiyatlar
Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde: İşte güncel fiyatlar

Altın Haberleri

Gram altın, 5 haftanın en yüksek seviyesinde: İşte güncel fiyatlar
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım