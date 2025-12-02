Gram altın zirveden geriledi: İşte 2 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 5.760 TL seviyesinden başlarken, ons altın fiyatı 4.220 dolar civarında işlem görüyor. Dün gerçekleştirilen işlemlerde gram altın 5.821 TL’ye, ons altın ise 4.264 dolara kadar yükselmişti.

Piyasada son beş haftanın en yüksek seviyelerine işaret eden bu hareketlerin ardından kâr realizasyonları izleniyor.

Gelecek hafta Fed’in faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler sürerken, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalması risk iştahını baskılıyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 2 Aralık 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.756,06 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.536,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.072,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.053,62 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.992,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.425,88 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.219,74 dolar