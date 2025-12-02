  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakanlık satışını yasakladı: Barbie markalı ürün piyasadan toplatılıyor
Takip Et

Bakanlık satışını yasakladı: Barbie markalı ürün piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir çocuk giyim ürününün kullanımının güvensiz olduğu bildirildi.

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık satışını yasakladı: Barbie markalı ürün piyasadan toplatılıyor
Takip Et

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Barbie markalı bir çocuk giyim ürününün kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık satışını yasakladı: Barbie markalı ürün piyasadan toplatılıyor - Resim : 1

Bilgileriniz çalınabilir! Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu: Düşük faizli kredi tuzağı büyüyorBilgileriniz çalınabilir! Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu: Düşük faizli kredi tuzağı büyüyorGündem
77 yıllık köklü mobilya devi iflas etti, mağazalar kapanıyor77 yıllık köklü mobilya devi iflas etti, mağazalar kapanıyorŞirket Haberleri
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 2 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 2 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Batıda sıcaklıklar artacak, sis ve pus etkili olacak: İşte il il hava durumu tahminleri...Batıda sıcaklıklar artacak, sis ve pus etkili olacak: İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem

 

Ekonomi
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
İspanyol devi Türkiye büyüme beklentisini açıkladı
İspanyol devi Türkiye büyüme beklentisini açıkladı
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
ABD'den Güney Kore otomobillerine gümrük vergisi indirimi
ABD'den Güney Kore otomobillerine gümrük vergisi indirimi
Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde değişiklik! Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de
Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde değişiklik
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti