  77 yıllık köklü mobilya devi iflas etti, mağazalar kapanıyor
77 yıllık köklü mobilya devi iflas etti, mağazalar kapanıyor

77 yıllık mobilya devi American Signature Inc. iflas başvurusu yaptı, 120 milyon metrekarelik perakende alanı boşaldı.

ABD’de perakende sektörü 2025’te ağır bir kriz yaşarken, birçok zincir iflas ederek mağazalarını kapatmak zorunda kaldı. Coresight Research’e göre perakendeciler, iflaslar ve kapatmalar nedeniyle yıl içinde toplam 120 milyon metrekarelik perakende alanını boşalttı.

Kapanan mağazalar arasında, tüketicilerin uzun yıllardır güvendiği büyük markalar da yer alıyor. Bunlardan biri de 77 yıllık geçmişiyle sektörün köklü isimlerinden American Signature Inc. (ASI) oldu.

Şirket, faaliyet gösterdiği 17 eyaletteki bazı mağazalarını kapatacağını duyurarak iflas başvurusu yaptı.

120 mağazası vardı

Patronlar Dünyası'nın haberine göre American Signature Inc., American Signature Furniture ve Value City Furniture markalarının ana şirketi konumunda. Firma, ABD genelinde toplam 120 mağaza işletiyor.

Veri şirketi ScrapeHero’ya göre ASI’nin mağaza sayısı, 2.571 mağazalı La-Z-Boy veya 2.373 mağazalı Mattress Firm gibi sektördeki devlerin gerisinde kalıyor. Buna karşın Value City Furniture ve American Signature Furniture, geniş bir müşteri tabanına sahip bilinen markalar olmaya devam ediyor.

RocketReach verilerine göre yalnızca Value City Furniture’ın 1.300’den fazla çalışanı ve yılda 2 milyonun üzerinde web sitesi ziyareti bulunuyor.

Şirket, tamamen kapanmak yerine iflas sürecinde yeniden yapılanmayı hedefliyor. Mahkeme dosyalarına göre ASI, varlıklarını gizli teklif veren ASI Purchaser LLC adlı şirkete devretmeyi planlıyor.

