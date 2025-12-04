Eurovision, İsrail'in katılımını onayladı: Birçok ülke yarışmadan çekildi

Eurovision Şarkı Yarışması’na katılan yayıncıların yaptığı toplantıda, İsrail’in gelecek yıl düzenlenecek yarışmada yer almasına onay verildi.

İsrail’in katılımının oylanmasına yönelik çağrılara rağmen üyeler, bunun yerine yarışmanın 'bütünlüğünü korumayı' amaçlayan yeni kuralların yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

İrlanda, İspanya ve Hollanda, İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verilmesinin ardından gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot edeceklerini duyurdu.

Hollandalı yayın kuruluşu Avrotros, yaptığı açıklamada "Mevcut koşullar altında katılımın, bizim için elzem olan kamusal değerlerle bağdaşmadığını" belirtti.

İspanyol yayın kuruluşu RTVE ise şunları ekledi: "RTVE yönetim kurulu, geçen eylül ayında, İsrail'in Eurovision'a katılması halinde İspanya'nın Eurovision'dan çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı."

RTVE, bu çekilmenin aynı zamanda "RTVE'nin 2026 Eurovision finalini... ya da ön eleme yarı finallerini yayınlamayacağı" anlamına geldiğini de kaydetti.

İsrail'in men edilmesi çağrılarına öncülük eden RTVE, katılımın gizli oylamayla yapılmasını talep etmişti.

Slovenya ve İzlanda gibi diğer yayıncıların da yarışmadan çekilmesi bekleniyor.