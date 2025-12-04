  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye hava saldırısı düzenledi
Takip Et

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyindeki iki beldeyi hedef aldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye hava saldırısı düzenledi
Takip Et

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güney bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, güneydeki Caba ve Mahruna beldelerine hava saldırıları düzenledi.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, söz konusu 2 beldedeki bazı binalara saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Bugünkü bombardıman, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun 2 Aralık'ta tamamladığı Lübnan ziyaretinin ardından kayıtlara geçen ilk İsrail saldırısı oldu.

Ne olmuştu?

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ila 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Komşusunu rahatsız eden kediye ev hapsi verildi!Komşusunu rahatsız eden kediye ev hapsi verildi!Gündem
Denizli kasım ayında 373 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiDenizli kasım ayında 373 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiEkonomi

 

Dünya
Yunanistan’da çiftçi eylemleri büyüyor
Yunanistan’da çiftçi eylemleri büyüyor
Çin'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çin'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Spiegel: Avrupalı liderler, Ukrayna konusunda ABD'ye karşı derin güvensizlik yaşıyor
Spiegel: Avrupalı liderler, Ukrayna konusunda ABD'ye karşı derin güvensizlik yaşıyor
İngiltere ve Norveç, Atlantik’te Rusya’ya karşı iş birliği yapacak
İngiltere ve Norveç, Atlantik’te Rusya’ya karşı iş birliği yapacak
ABD'de bu yıl en çok 'yanlış telaffuz edilen kelimeler' belli oldu: 'Mamdani' ve 'Louvre'
ABD'de bu yıl en çok 'yanlış telaffuz edilen kelimeler' belli oldu: 'Mamdani' ve 'Louvre'
Mark Zuckerberg, casusluk iddiaları nedeniyle İspanya Meclisi’ne çağrıldı
Mark Zuckerberg, casusluk iddiaları nedeniyle İspanya Meclisi’ne çağrıldı