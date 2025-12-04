Komşusunu rahatsız eden kediye ev hapsi verildi!

Olayın merkezindeki turuncu-beyaz tekir kedi Rémi, bölge halkı tarafından artık "suçlu Rémi" olarak anılıyor.

Mahkeme, 17 Ocak 2025’te kedi sahibi Dominique Valdès hakkında para cezasına hükmetti ve Rémi’nin yeniden komşu bahçesine geçmesi halinde her seferinde 30 euro ek ceza uygulanmasını kararlaştırdı.

Şikâyetin temelinde, La Depeche’in aktardığına göre, kedinin “yorgan üzerine işemesi, komşunun bahçesine dışkı bırakması ve henüz kurumamış sıvı sıvaya pati izleri yapması” gibi gerekçeler yer aldı.

Sahibi tepkili: Bir kedi evde tutulmak için yaratılmadı

Valdès karara sert tepki gösterdi ve kedisini eve kapatmaya zorlandığını söyleyerek adalet sistemini şu sözlerle eleştirdi:

“Bu absürt, gülünç ve üzücü. Adaleti sorguluyorum. Bir kediyi eve kilitlemek zorunda bırakılıyorum ve bu ona karşı bir eziyet. Kedi kapatılmak için yaratılmadı.”

Valdès ayrıca suçlamaların yeterli kanıta dayanmadığını öne sürdü.

Bölgedeki başka turuncu kedilerin de bahçeye girmiş olabileceğini, fotoğrafların yalnızca Rémi’yi işaret etmediğini belirtti.

Mahalle ikiye bölündü

Bazı komşular da Valdès ile aynı fikirde: “Rémi beni rahatsız etmiyor. Hem kediyi nasıl evde tutacaksınız? İmkânsız.”

Bir diğer komşu ise, üç metrelik duvar yapılsa bile kedinin yine geçebileceğini söyledi.

Hayvan hakları savunucuları da kararın tehlikeli bir örnek oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

SPA Genel Direktörü Guillaume Sanchez, “Bu karar emsal olursa, insanlar hayvan sahiplenmekten çekinebilir. Kim sürekli ceza riskiyle kedi sahiplenmek ister?” diye sordu.

Yerel hayvan koruma derneği Chats Viassois Bessanais de davaya dahil oldu.

Dernek Başkanı Bernard Guigon, Rémi’nin kısırlaştırılmış olduğunu ve saldırgan ya da bölge işaretleyen bir hayvan olmadığını belirterek kedinin haksız yere hedef gösterildiğini savundu.

Ceza artabilir

Valdès, aralık ayında ikinci bir dava duruşmasına daha çıkacak. Komşu, kedinin yeniden bahçeye girdiğini iddia ederken mahkeme bu kez iki bin euro ceza ve her kaçışta 50 euro ek ödeme ihtimalini gündeme getirdi.