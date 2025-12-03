Araştırma: Kediler erkeklere daha çok miyavlıyor çünkü erkeklerin onları anlamadığını düşünüyor

Bilkent Üniversitesi’nin yürüttüğü bir araştırmaya göre kediler erkeklere daha çok miyavlıyor. Araştırmanın bulguları hakemli Ethology dergisinde yayımlandı.

Bilim insanları, kedileri laboratuvara götürmenin zorluğu nedeniyle çalışmayı hayvanların kendi ev ortamında yürüttü. Kedileriyle yaşayan 31 gönüllü, eve adım attıkları ilk dakikaları göğüs kamerasıyla kaydetti.

Analizlerde, birden fazla kedi bulunan evlerde sahibine yaklaşan ilk kedi incelendi.

Erkeklere ortalama iki kat daha fazla miyavlama

Araştırma ekibi, kedilerin cinsiyeti, yaşı ve evdeki kedi sayısı gibi değişkenleri hesaba kattı. Buna rağmen tek bir faktör öne çıktı: İnsanın cinsiyeti.

Erkeklere: Ortalama 4,3 miyavlama

Kadınlara: Ortalama 1,8 miyavlama

Bu farkın, erkeklerin kedilerin sessiz beden dili sinyallerini daha az fark etmesinden kaynaklanabileceği düşünülüyor. Araştırmacılara göre kediler, erkeklerden yanıt almak için daha belirgin ve ısrarlı sesler çıkarmaya ihtiyaç duyuyor olabilir.

“Erkekler daha az sözel etkileşim kuruyor”

Araştırmacılar, Türkiye’de erkeklerin evcil hayvanlarla ve genel olarak sosyal çevreyle daha az sözel etkileşim kurduğuna dikkat çekiyor. Bu durumun kedilerin iletişim stratejilerini şekillendirmiş olabileceği belirtiliyor.

Önceki çalışmalar da kadınların kedilerin sesli ipuçlarını daha iyi okuduğunu ve hayvanlarla daha fazla konuşma eğiliminde olduğunu gösteriyordu. Washington Üniversitesi’nden evrimsel biyolog Dr. Jonathan Losos ise sonuçları şöyle yorumluyor:

“Yazarlar özetle şunu söylüyor: Erkekler kedilerin ince sinyallerini fark etmiyor ve kediler de duyulmak için daha yüksek ses kullanıyor. Doğru olabilir.”

Kediler aslında “konuşuyor”

Araştırma, kedilerin insanlarla kurduğu iletişimin tekdüze miyavlamalardan ibaret olmadığını bir kez daha gösteriyor.

Dr. Losos, birçok kedi sahibinin “Keşke konuşabilseler” sözünü hatırlatarak “Aslında konuşuyorlar. Bizim yapmamız gereken, ne söylediklerini anlamaya çalışmak” dedi.