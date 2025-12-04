  1. Ekonomim
  Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
Emlak vergisinde üst sınır belirlendi

TBMM'de emlak vergisine üst sınır getirilerek 2026 yılındaki vergi değerinin bir önceki yılın iki katını geçemeyeceğini kararlaştırdı.

Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen vergi teklifi üzerinde yapılan değişiklikle emlak vergisine üst sınır öngörüldü.

Düzenlemeye göre 2026 yılı için hesaplanacak bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin iki katını geçemeyecek.

Teklife eklenen yeni maddeyle ayrıca emlak vergi değeri; mükellefiyetin başladığı yılı izleyen yıldan itibaren her yıl, bir önceki yılın vergi değeri üzerinden yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

Mevcut uygulamada bu artış, yeniden değerleme oranının yarısı kadar yapılıyordu. Böylece emlak vergisi matrahı her yıl tam yeniden değerleme oranında güncellenecek.

