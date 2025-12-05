Fluxus Coffee, geleneksel yöntemlerle modern kahve kültürünü harmanlıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bölge Satış Direktörü Mümin Keskin, markanın vizyonunu “kahve içmenin ötesinde bir deneyim yaratmak” sözleriyle ifade etti. Keskin, kahvenin yalnızca bir içecek değil; duyguları, estetiği ve ritüelleri içinde barındıran bir yolculuk olduğuna işaret etti.

Fluxus Coffee, kahve çekirdeklerini tek kökenli, yüksek kalite standartlarına sahip çiftliklerden temin ediyor. SCA puanı 80’in üzerinde olan çekirdekleri tercih ettiklerini belirten Keskin, Rainforest Alliance ve Fair Trade sertifikalı üreticilerle çalışarak çevresel ve sosyal sorumluluğa önem verdiklerini vurguladı. Keskin, “ “Satışlarımız sadece ticari bir faaliyet değil; kaliteye, doğaya ve üreticinin emeğine sahip çıkmanın da göstergesi” dedi.

Türk kahvesinde taş değirmen geleneği

Fluxus, Türk kahvesi üretiminde çekirdekleri taş değirmende öğütüyor. Keskin, bunun kahveye özel bir aroma kazandırdığını söyleyerek “Kahve alanında giderek derinleşen, butik ve niş bir anlayışı benimsiyoruz. Geleneksel yöntemlerle modern kahve kültürünü harmanlamaya çalışıyoruz.” Fluxus Coffee, Sakarya Kırkpınar’daki tesislerinde sadece üretim yapmıyor; tadım etkinlikleri, atölyeler ve workshoplarla kahveseverlere deneyim odaklı bir ortam sunuyor.