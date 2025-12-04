  1. Ekonomim
Altın fiyatlarında makas daralıyor: İşte 4 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 4 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Gram altının fiyatı 5.740 TL, ons altının ise 4.195 dolar seviyesinde işlem görerek güne başlıyor.

Analistler, ons altının hafta boyunca 4.245 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaştığını ve kısa vadede Fed'in politikalarına dair beklentilerin fiyatlara yansıdığını ifade ediyor. Ayrıca, son günlerde iç piyasada spot ile fiziki altın arasındaki fiyat farkının daraldığı gözlemleniyor.

Önceki haftalarda 1 kilogram altın için 5 bin dolara kadar çıkan fiyat farkı, şu anda 2 bin dolar seviyelerine inmiş durumda.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 4 Aralık 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.732,19 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.499,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.000,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.012,15 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.848,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.356,75 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.196,74 dolar

Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 4 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Meteoroloji'den kuvvetli yağış, buzlanma ve don uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
TOKİ 47 ilde 340 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...

 

