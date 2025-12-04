  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 4 Aralık 2025 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 4 Aralık 2025 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 42,4530 (alış) 42,4930'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 49,6722 TL seviyelerinde seyrediyor.

Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 4 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 4 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış, buzlanma ve don uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...Meteoroloji'den kuvvetli yağış, buzlanma ve don uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...Gündem
Altın fiyatlarında makas daralıyor: İşte 4 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın fiyatlarında makas daralıyor: İşte 4 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans

 

Finans
Altın fiyatlarında makas daralıyor: İşte 4 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın fiyatlarında makas daralıyor: İşte 4 Aralık güncel altın fiyatları
Yatırım fonlarında altın ve gümüşe hücum var!
Yatırım fonlarında altın ve gümüşe hücum var!
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Küresel piyasalar ABD'de den gelecek veriye odaklandı
Küresel piyasalar ABD'de den gelecek veriye odaklandı
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatlarında makas daralıyor: İşte 4 Aralık güncel altın fiyatları

Yatırım Haberleri

Altın fiyatlarında makas daralıyor: İşte 4 Aralık güncel altın fiyatları
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro yatırım finans