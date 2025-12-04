Fonların biriken varlıkları eritmesi için daha fazla işleme ihtiyacı var!

PitchBook’un yayımladığı rapora göre, ABD’de özel sermaye şirketleri, 2025 yılında geçen yıla kıyasla daha fazla yatırım çıkışı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Bu artış, işlem piyasasında beklenen toparlanmaya işaret ederken, fonların portföylerinde giderek biriken eski varlıkların eritilebilmesi için daha fazla işleme ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Rapora göre “buyout” fonları, 2025’in ekim ayına kadar ABD’de 1.300 çıkış gerçekleştirerek yaklaşık 621,7 milyar dolar elde etti. Bu rakam, 2024 genelindeki 1.369 çıkışa rağmen yalnızca 379,6 milyar dolar gelir elde edilen dönemi geride bıraktı.

2022’den bu yana görülmeyen seviyelerde

PitchBook analisti Kyle Walters, üçüncü çeyrekteki işlem hızının 2021 sonu ile 2022 başından bu yana görülmeyen seviyelere ulaştığını belirtti.

Anket sonuçları da bu eğilimi desteklerken katılımcıların yarısı portföy şirketlerinden çıkışa öncelik verdiklerini ifade etti. Ancak piyasa koşullarının netleşmesini bekleyen bir kesim hala temkinli duruyor.

Elde tutma süresi uzuyor

Rapor, özel sermaye varlıklarının elde tutulma süresinin uzamaya devam ettiğini ve 2025’te 3,9 yıla çıktığını gösterdi.

Fon toplama cephesinde ise düşüş bekleniyor. 2025’te genel hacmin gerilemesi öngörülse de yıl sonu itibarıyla sağlanan kaynağın yüzde 46’sını en büyük 10 firmanın topladığı görüldü. Bu oran 2024’te yüzde 35’ti. Walters, düşük exit gelirlerinin yatırımcıların yeni fonlara ayırabileceği sermayeyi azaltarak sektörü zorladığını, bunun da yeni işlemler için gereken likiditeyi sınırladığını ifade etti.