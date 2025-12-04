KKM hesapları 17 milyar TL'nin altına indi

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki (KKM) bakiye bitişe yaklaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık verilerine göre, 28 Kasım haftasında KKM hesaplarından 5,6 milyar TL’lik çıkış oldu. Bir önceki hafta 22,46 milyar TL olan KKM bakiyesi 16,86 milyar TL'ye geriledi.

KKM hesaplarından kasım ayı başından bu yana 154 milyar TL’lik çıkış olurken, hesap bakiyeleri 17 milyar TL'nin altına indi.