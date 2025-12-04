  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. KKM hesapları 17 milyar TL'nin altına indi
Takip Et

KKM hesapları 17 milyar TL'nin altına indi

BDDK haftalık bülteninde KKM bakiyesi 28 Kasım haftasında 22,46 milyar TL'den 16,86 milyar TL'ye geriledi.

ŞEYDA UYANIK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KKM hesapları 17 milyar TL'nin altına indi
Takip Et

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki (KKM) bakiye bitişe yaklaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık verilerine göre, 28 Kasım haftasında KKM hesaplarından 5,6 milyar TL’lik çıkış oldu. Bir önceki hafta 22,46 milyar TL olan KKM bakiyesi 16,86 milyar TL'ye geriledi.

KKM hesapları 17 milyar TL'nin altına indi - Resim : 1

KKM hesaplarından kasım ayı başından bu yana 154 milyar TL’lik çıkış olurken, hesap bakiyeleri 17 milyar TL'nin altına indi.

Finans
Fonların biriken varlıkları eritmesi için daha fazla işleme ihtiyacı var!
Fonların biriken varlıkları eritmesi için daha fazla işleme ihtiyacı var!
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Altın fiyatlarında makas daralıyor: İşte 4 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Altın fiyatlarında makas daralıyor: İşte 4 Aralık güncel altın fiyatları
Yatırım fonlarında altın ve gümüşe hücum var!
Yatırım fonlarında altın ve gümüşe hücum var!
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor