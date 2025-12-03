  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Altın fiyatları yeniden yükselişte:: İşte 3 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Altın fiyatları yeniden yükselişte:: İşte 3 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 3 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

ALEYNA HARMAN
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altın fiyatları yeniden yükselişte:: İşte 3 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları
Takip Et

Dünkü kâr realizasyonlarının ardından altın yeniden yükseliş eğilimine girdi. Fed’in faiz indirimi olasılığı yüzde 89 seviyesine ulaşırken, analistler ons altında ilk önemli direncin 4.265 dolar olduğunu belirtiyor.

Bugün açıklanacak ABD özel sektör istihdamının kasım ayında 7 bin civarında artış göstermesi bekleniyor. Beklentilere paralel ya da daha zayıf gelecek bir verinin altın açısından destekleyici olacağı ifade ediliyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 3 Aralık 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.769,17 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.593,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.186,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.039,04 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.220,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.389,32 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.219,26 dolar

TOKİ 47 ilde 340 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...TOKİ 47 ilde 340 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yağışlara kısa ara: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il hava durumu tahminleriYağışlara kısa ara: Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak! İşte il il hava durumu tahminleriGündem
Bilgileriniz çalınabilir! Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu: Düşük faizli kredi tuzağı büyüyorBilgileriniz çalınabilir! Dolandırıcıların yeni oyunu ifşa oldu: Düşük faizli kredi tuzağı büyüyorGündem

 

Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bakan Şimşek'ten 'CDS' yorumu: Güçlenen finansal istikrar iyileşmede etkili oldu
"Güçlenen finansal istikrar iyileşmede etkili oldu"
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünü gördü
Türkiye'nin CDS primi 7,5 yılın en düşüğünü gördü
Avrupa'nın en büyüğünden 'TL' önerisi
Avrupa'nın en büyüğünden 'TL' önerisi
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor
Asya borsaları Güney Kore hariç negatif seyrediyor
Gram altın zirveden geriledi: İşte 2 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın Haberleri

Gram altın zirveden geriledi: İşte 2 Aralık 2025 güncel altın fiyatları
Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Finans Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (2 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım