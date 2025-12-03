Altın fiyatları yeniden yükselişte:: İşte 3 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Dünkü kâr realizasyonlarının ardından altın yeniden yükseliş eğilimine girdi. Fed’in faiz indirimi olasılığı yüzde 89 seviyesine ulaşırken, analistler ons altında ilk önemli direncin 4.265 dolar olduğunu belirtiyor.

Bugün açıklanacak ABD özel sektör istihdamının kasım ayında 7 bin civarında artış göstermesi bekleniyor. Beklentilere paralel ya da daha zayıf gelecek bir verinin altın açısından destekleyici olacağı ifade ediliyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 3 Aralık 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.769,17 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.593,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.186,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 38.039,04 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.220,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.389,32 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.219,26 dolar