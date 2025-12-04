  1. Ekonomim
  3. Nusret Gökçe, "Salt" mücadelesini kaybetti: 1.600 sterlin ödeyecek
Dünya çapında Salt Bae adıyla ünlenen Türk şef Nusret Gökçe, “SALT” kelimesinin marka olarak kullanılmasını engellemek için iki yıldır sürdürdüğü hukuki mücadelede önemli bir kayıp yaşadı. Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi (IPO), Gökçe’nin itirazını reddederken, Nusr-Et’in 1.600 sterlin (Yaklaşık 91 bin TL) hukuk masrafı ödemesine hükmetti.

Dünyanın pek çok önemli kentinde restoranları bulunan Türk şef Nusret Gökçe’nin avukatları, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Find Salt Owned By Independent Restaurants Management adlı firmanın 2023 ve 2024’te yaptığı marka başvurularının, Salt Bae silüeti ve logosuyla çakıştığını öne sürerek İngiliz mahkemelerine başvurdu. 

60 sayfalık belgeler ikna edemedi

Ancak Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi'nin  hakimi Suzanne Hitchings, Nusr-Et’in sunduğu 60 sayfalık gazete kupürleri dâhil tüm kanıtları “odaktan yoksun” bularak reddetti.

"Salt Bae bir ticari işaret değil"

Hitchings, kararında Salt Bae logosunun ticarette belirleyici bir unsur olarak kullanılmadığını, restoran tercihinin kişisel şef imajı üzerinden şekillendiğini belirtti.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre kararda, “Makalelerde Salt Bae’nin bir ticari işaret olarak kullanımına rastlanmıyor; şahsın popülaritesine vurgu yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Dr. No filmini örnek gösterdi

Kararda ayrıca, “Dr. No” film örneği üzerinden, bir ad ya da kelimenin tanınırlığının başkalarının onu ticari olarak kullanmasını otomatik olarak engellemeyeceği vurgulandı.

