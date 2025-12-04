Unilever, atıştırmalık markası Graze’yi şov yıldızı Laing'e sattı

  1. Ekonomim
İngilizler’in ünlü atıştırmalık markası Graze el değiştirdi. Candy Kittens ismini verdiği bir şirketi daha bulunan şov yıldızı Jamie Laing'in, satış için 35 milyon sterlin ödediği ileri sürüldü.

Unilever, geçtiğimiz yıl satışları büyük bir düşüş gösteren Graze markasını, Candy Kittens'in sahibi olan ünlü televizyon yıldızı Jamie Laing’e sattı.

Satış fiyatı hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da, işlemin yaklaşık 35 milyon sterlin değerinde olduğu konuşuluyor.

Unilever’in güzellik ve hijyen markalarına odaklanacak bir yapılanmaya giriştiği, elindeki Marmite, Colman's ve Bovril'i de satmak için hazırlık yaptığı belirtildi. 

Satışın ardından konuşan Jamie Laing, "Graze'i her zaman sevdim. Onlar, İngiltere'nin sağlıklı atıştırmalıklar konusundaki düşünce tarzını değiştirdiler ve bence bunu daha da ileriye götürebiliriz" dedi.

