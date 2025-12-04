Unilever, atıştırmalık markası Graze’yi şov yıldızı Laing'e sattı

Unilever, geçtiğimiz yıl satışları büyük bir düşüş gösteren Graze markasını, Candy Kittens'in sahibi olan ünlü televizyon yıldızı Jamie Laing’e sattı.

Satış fiyatı hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da, işlemin yaklaşık 35 milyon sterlin değerinde olduğu konuşuluyor.

Unilever’in güzellik ve hijyen markalarına odaklanacak bir yapılanmaya giriştiği, elindeki Marmite, Colman's ve Bovril'i de satmak için hazırlık yaptığı belirtildi.

Satışın ardından konuşan Jamie Laing, "Graze'i her zaman sevdim. Onlar, İngiltere'nin sağlıklı atıştırmalıklar konusundaki düşünce tarzını değiştirdiler ve bence bunu daha da ileriye götürebiliriz" dedi.