BMGK heyeti, 14 yıl sonra ilk kez Suriye'yi ziyaret etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BMGK üyesi Çin, ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu 15 ülkenin temsilcilerinden oluşan heyeti başkent Şam’daki Halk Sarayında kabul etti.

BMGK heyeti, 14 yıl aradan sonra ilk kez toplu şekilde Suriye’ye ziyarette bulunurken, Cumhurbaşkanı Şara’ya Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı kabine üyeleri eşlik etti.