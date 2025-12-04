  1. Ekonomim
  3. Antalya bir numaralı destinasyon: Erken rezervasyonda Türkiye üçüncü sırada
Alman turizm devi TUI, 2026 yazı için erken rezervasyonlarda Yunanistan'ın İspanya'yı geçerek birinci sıraya yükseldiğini açıkladı. Türkiye ülke olarak üçüncü sırada yer alırken Antalya tekil destinasyonlarda başı çekti.

Dünyanın en büyük turizm şirketi TUI, 2026 yılı için erken rezervasyonlarda Yunanistan'ın İspanya'yı geride bırakarak Alman müşteriler arasında en çok tercih edilen ülke haline geldiğini bildirdi.

Almanya merkezli şirketten yapılan açıklamada, Yunanistan'ın şu an eldeki erken rezervasyon verilerine göre İspanya'yı az bir farkla geçtiği, özellikle Girit ve Rodos gibi büyük adalara yoğun talep olduğu kaydedildi. TUI Almanya bölümü direktörü Benjamin Jacobi, Korfu ve Sisam gibi daha küçük adalara erken rezervasyonlarda da artış olduğunu açıkladı.

Antalya bir numaralı destinasyon

Mevcut duruma göre en çok tercih edilen ülkeler sıralamasında Türkiye, Yunanistan ve İspanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Genel olarak ülkelere değil de, tek tek destinasyonlara bakıldığında ise Antalya Alman tatilciler arasında birinci sıradaki yerini koruyor. Antalya'yı İspanya'nın Mayorka Adası izliyor.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre, 2025 yazında Almanya'dan İspanya'ya 10,5 milyon, Türkiye'ye ise 7,7 milyon yolcu uçmuştu. Geçen tatil sezonunda Yunanistan'a ise Almanya'dan 4,5 milyon yolcu uçakla seyahat etmişti.

Mısır'da tatile ilgi artıyor

DW Türkçe'nin haberine göre TUI, Mısır rezervasyonlarında da geçen yıla göre yüzde 30'luk artışla güçlü büyüme kaydedildiğini bildirdi. Son dönemde ilginin arttığı Mısır, Alman Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2025 yazında yaklaşık 1,4 milyon yolcuyla Avrupa dışında ABD'nin ardından en popüler ikinci seyahat noktası olmuştu.

Erken rezervasyonlarda uzak destinasyonlarda ise Doğu Afrika ülkesi Mauritius ve Körfez'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne belirgin ilgi artışı görülüyor.

TUI'nin yaptırdığı ankete göre, katılımcıların yüzde 25'i, 2026'da başta Asya ve Afrika olmak üzere farklı bir kıtaya seyahat etmek istediğini belirtti. Yüzde 20'lik kesim ise kruvaziyer tatiline çıkmayı planladığını bildirdi.

Turizm
