Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasına girdi

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Derginin bu yılki değerlendirmesinde, Türkiye’yi temsilen Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer aldı.

Fransa, İsviçre, İtalya, ABD ve Japonya gibi kayak turizminin lider ülkelerinden birçok merkezin yer aldığı listede, Türkiye’den yalnızca Erciyes kendine yer buldu. Snow Magazine editörleri, 100’den fazla kayak merkezini; pist kalitesi, şehir olanakları, ulaşım kolaylığı, fiyat dengesi ve modern tesisler gibi kriterler üzerinden değerlendirerek listeyi oluşturdu. Bu başarı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yıllar önce başlattığı “Erciyes Master Planı” ile hedeflediği noktaya ulaştığını açıkça ortaya koyuyor. Bu master proje ile Erciyes, vizyonunun uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu da gösteriyor.

Öte yandan Erciyes Kayak Merkezi, bu yıl da geleneksel Diplomatik Kayak Yarışı’na ev sahipliği yapacak. Slovenya Büyükelçiliği'nin sekreterya görevini üstlendiği organizasyonda, kış turizmine yönelik önemli iş birlikleri gündeme geldi. Bu prestijli organizasyon, Erciyes’in yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında tanınan bir kayak merkezi olarak yerini pekiştirmesine katkı sağlayacak