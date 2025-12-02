  1. Ekonomim
  2. Turizm
  3. Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasına girdi
Takip Et

Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasına girdi

Dünyaca ünlü Snow Magazine Dergisi’nin her yıl düzenli olarak yayımladığı “Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri” listesi açıklandı.

Hilal Sönmez
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasına girdi
Takip Et

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

 Derginin bu yılki değerlendirmesinde, Türkiye’yi temsilen Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer aldı.

Fransa, İsviçre, İtalya, ABD ve Japonya gibi kayak turizminin lider ülkelerinden birçok merkezin yer aldığı listede, Türkiye’den yalnızca Erciyes kendine yer buldu. Snow Magazine editörleri, 100’den fazla kayak merkezini; pist kalitesi, şehir olanakları, ulaşım kolaylığı, fiyat dengesi ve modern tesisler gibi kriterler üzerinden değerlendirerek listeyi oluşturdu. Bu başarı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yıllar önce başlattığı “Erciyes Master Planı” ile hedeflediği noktaya ulaştığını açıkça ortaya koyuyor. Bu master proje ile Erciyes, vizyonunun uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu da gösteriyor.

Öte yandan Erciyes Kayak Merkezi, bu yıl da geleneksel Diplomatik Kayak Yarışı’na ev sahipliği yapacak. Slovenya Büyükelçiliği'nin sekreterya görevini üstlendiği organizasyonda, kış turizmine yönelik önemli iş birlikleri gündeme geldi. Bu prestijli organizasyon, Erciyes’in yalnızca Türkiye’de değil, dünya çapında tanınan bir kayak merkezi olarak yerini pekiştirmesine katkı sağlayacak

Turizm
TURYİD: Servis ücreti yasaklanamaz, bahşişle karıştırılmamalı
TURYİD: Servis ücreti yasaklanamaz, bahşişle karıştırılmamalı
Başkonsolos Wei’den Çinli turist ve vizelere ilişkin iki kritik açıklama
Başkonsolos Wei’den Çinli turist ve vizelere ilişkin iki kritik açıklama
Resmi Gazete'de yayımlandı: Turizm amaçlı kiralamalarda yeni düzenleme
Turizm amaçlı kiralamalarda yeni düzenleme
Firuz Bağlıkaya yeniden TÜRSAB Başkanı seçildi
Firuz Bağlıkaya yeniden TÜRSAB Başkanı seçildi
TÜRSAB başkanlık yarışında Özsavaş ve Hacıalioğlu arasında güç birliği kararı
TÜRSAB başkanlık yarışında Özsavaş ve Hacıalioğlu arasında güç birliği kararı
752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Bakan Ersoy’un katıldığı programla tanıtıldı
752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Bakan Ersoy’un katıldığı programla tanıtıldı