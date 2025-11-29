Başkonsolos Wei’den Çinli turist ve vizelere ilişkin iki kritik açıklama

Çin'in Yönetim Anlayışına Yakından Bakış, Çin Deneyimleri Üzerine Değerlendirme Toplantısı Çin’in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong’un ev sahipliğinde The Tarabya Otel’de gerçekleştirildi. Toplantının sonunda soruları yanıtlayan Başkonsolos Xei, Çin’in Türkiye’ye neden fazla turist göndermediğine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

“Çin'den daha fazla turist getirmek için çabalıyoruz. Örneğin iki ülke arasındaki uçuş sayısını artırdık. Daha önce ikili mutabakat anlaşması her iki taraftan 21 uçuşa izin veriyordu. Şimdi bu sayı iki katı olan 49'a çıkarıldı. Daha akıllı hizmet, daha fazla değer ve güçlü destek anlamına gelen Truecare tur yapmanın fiyatına baktığımızda, hava taşımacılığının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Çin’den Türkiye yaklaşık dokuz ila 10 saat sürer. Bu yüzden seyahatin toplam maliyetini göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Çinli bir grubun Türkiye'yi 10 gün veya 11 gün ziyaret etmesinde kişi başı fiyatlar 3 bin ABD dolarına mal oluyor. Bu çoğu turist için büyük bir harcama. Türkiye şüphesiz iyi bir destinasyon. Ama fiyatları kitle turizmi için uygun değil, bunu uygun fiyatlı hale getirmeliyiz. Daha fazla Çinli turist gelmesini istiyorsanız, bunun çoğu gezgin için uygun fiyatlı olduğundan emin olmalıyız. Birkaç hafta önce Trip.com Küresel Tedarikçiler Konferansı'nı İstanbul'a getirdik. Çin turizm sektöründen yüzlerce girişimci İstanbul’da buluştu. TGA’nın yardımıyla Türkiye’nin çeşitli turistik bölgelerini gezip tanıdılar. Bu buluşmanın Çin’den Türkiye’de daha fazla turist getirmek için atılmış güçlü bir tohum olacağını düşünüyorum. Son çaba olarak da Türk toplumunu Çin hakkında daha fazla bilgilendirip, sayısı 400 olan Çince konuşan rehber sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Çince konuşabilen daha fazla Türk olursa, kesinlikle bu iki ülke arasındaki turizmi kolaylaştıracaktır.”

“Vize konusunda yeni haberler verebilirim”

Başkonsolos Xei, kendisine yöneltilen Türklere vize serbestliği ne zaman uygulanacak? konusunda ise şu yaptı:

“Vize kolaylaştırma veya serbestliği iki hükümetin mutabakatıyla sağlanmalıdır. Aramızdaki yasal açıdan bazı engeller var. Türkiye’de çifte vatandaşlık var, Çin vatandaşlık yasasında çifte vatandaşlığı tanımıyoruz. Hem Türk hem de Çin vatandaşı olamayacağınız için ülkenizin vatandaşlığına geçen vatandaşlar hakkında veri alışverişinde bulunmamız gerektiğini Türk muhataplarımızla görüşüp çözmeye çalışıyoruz. Bence iş seyahatinde olanlar için artık çok daha kolay. Şu anda, çok zor olmayan grup vizesine başvurabilirsiniz, ancak Çin'de sizi grup olarak kabul edecek bir acentenizin olması gerekir. Grubun da beş kişiden fazla olması gerekiyor. Çin’deki yetkililerle sürekli bilgi alışverişinde bulunup, onlara buradaki durumu ve ne yapmanız gerektiğini anlatıyorum. Kişisel çabalarımla yakın gelecekte size iyi haberler verebileceğimi umuyorum.”