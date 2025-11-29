HIZIRREİS denizaltısı Türk Donanması’nda hizmete girdi

TKMS, sözleşme kapsamında yer alan toplam 6 adet REİS Sınıfı denizaltısından ikincisini düzenlenen törenle teslim etti. TCG HIZIRREİS, Gölcük Tersanesi Komutanlığı tarafından Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) ve eş zamanlı olarak da Türk Donanması’na teslim edildi. Projenin ilk denizaltısı Ekim 2024’te teslim edilmişti.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre törene SSB temsilcileri, Gölcük Tersanesi Komutanlığı yetkilileri, Türk Donanması mensupları ve TKMS yöneticileri katıldı.

TKMS Denizaltılar Birimi Başkan Yardımcısı Christian Rogge, törende yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

“Projenin başlangıcından bu yana tüm taraflar yüksek bir bağlılık ve iş birliği gösterdi. Bu ölçekteki projeler ancak belirlenen süre ve maliyet çerçevesinde, böyle bir iş birliğiyle hayata geçirilebilir. Bugünkü teslimat, TKMS–GNSY–Türk Donanması arasındaki güçlü ortaklığın somut bir göstergesi.”

Teslimattan sonra 18 aylık garanti dönemi başlayacak

TKMS, proje kapsamında tasarım, tüm malzemelerin tedariki ile inşa ve test süreçlerinin gözetiminden sorumlu. Teslimattan sonra ise 18 aylık garanti dönemi başlayacak.

Proje Müdürü Bernd Krekeler ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu aşamaya ulaşmamızı sağlayan tüm ekibe içtenlikle teşekkür ederim – özellikle Kiel ve Gölcük’teki proje ekiplerine. Mühendislikten üretime, tedarikten bilgi teknolojilerine kadar ilk denizaltının inşasında edinilen deneyim ve ekiplerin uzmanlığı sayesinde projede tam olarak planlanan doğrultuda ilerliyoruz. İkinci denizaltının teslimi bunun açık bir göstergesi.” ifadelerine yer verdi.

4 denizaltının daha üretimi farklı aşamalarda devam ediyor. Gölcük Tersanesi Komutanlığının takvimine göre üçüncü denizaltının tesliminin yaklaşık bir yıl içinde yapılması planlanıyor.