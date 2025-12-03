Türkiye, BM zırhlılarını yerli RF bozucularla koruyacak

Türkiye, BM’nin zırhlı araçlarını koruma görevine destek veriyor. Türk savunma sanayisinin öne çıkan firmalarından Aser Technology, BM’nin Afrika’daki operasyonlarında kullanılan zırhlı araçlar için radyo frekansı (RF) bozucu sistemler tedarik ederek önemli bir projeye imza attı.

Aser Technology Genel Müdürü Ertan Murat, şirketin uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılara (IED) ve insansız hava araçlarına karşı etkili taktik sınıfı elektronik savaş bozucu sistemler ürettiğini söyledi.

"Koşulları karşılayan yeni sinyal bozucu teknolojiler geliştirdik"

"20 yılı aşkın bir süredir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sinyal bozucu projelerinde hizmet verdik ve gerçek sahadaki koşulları karşılayan yeni sinyal bozucu teknolojiler geliştirdik."

Murat ayrıca, ürünlerin 4.5G ve 5G sistemleri, insansız hava araçları ve GNSS frekans bantları dahil olmak üzere çok geniş bir spektrumda etkili şekilde görev yapabildiğini ifade etti.

Aser’in sistemleri, elektronik savaş alanında kritik görülen geniş bant spektrumunda sinyal bozucu koruma sağlıyor. Özellikle Afrika’daki karmaşık güvenlik ortamı düşünüldüğünde, BM araçlarının yeni nesil tehditlere karşı güvenliğinin artırılması dikkat çekiyor.

Teslimatlar tamamlandı

İhale kapsamında şirket, BM zırhlı araçlarına yönelik tüm RF bozucu teslimatlarını tamamladı. Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki ilerleyişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son yıllarda vurguladığı yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda küresel arenada dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etti.