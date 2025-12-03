  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. Türkiye, BM zırhlılarını yerli RF bozucularla koruyacak
Takip Et

Türkiye, BM zırhlılarını yerli RF bozucularla koruyacak

Türkiye, uluslararası ihalede rakiplerini geride bırakarak BM zırhlı araçlarının korunması görevini üstlendi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye, BM zırhlılarını yerli RF bozucularla koruyacak
Takip Et

Türkiye, BM’nin zırhlı araçlarını koruma görevine destek veriyor. Türk savunma sanayisinin öne çıkan firmalarından Aser Technology, BM’nin Afrika’daki operasyonlarında kullanılan zırhlı araçlar için radyo frekansı (RF) bozucu sistemler tedarik ederek önemli bir projeye imza attı.

Aser Technology Genel Müdürü Ertan Murat, şirketin uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılara (IED) ve insansız hava araçlarına karşı etkili taktik sınıfı elektronik savaş bozucu sistemler ürettiğini söyledi.

"Koşulları karşılayan yeni sinyal bozucu teknolojiler geliştirdik"

"20 yılı aşkın bir süredir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sinyal bozucu projelerinde hizmet verdik ve gerçek sahadaki koşulları karşılayan yeni sinyal bozucu teknolojiler geliştirdik."

Murat ayrıca, ürünlerin 4.5G ve 5G sistemleri, insansız hava araçları ve GNSS frekans bantları dahil olmak üzere çok geniş bir spektrumda etkili şekilde görev yapabildiğini ifade etti.

Aser’in sistemleri, elektronik savaş alanında kritik görülen geniş bant spektrumunda sinyal bozucu koruma sağlıyor. Özellikle Afrika’daki karmaşık güvenlik ortamı düşünüldüğünde, BM araçlarının yeni nesil tehditlere karşı güvenliğinin artırılması dikkat çekiyor.

Teslimatlar tamamlandı

İhale kapsamında şirket, BM zırhlı araçlarına yönelik tüm RF bozucu teslimatlarını tamamladı. Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki ilerleyişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son yıllarda vurguladığı yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda küresel arenada dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de Barış Kurulu'nun kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören ABD tasarısını kabul etti.

Türkiye'de diyabetli sayısı 10 yılda yüzde 90 arttı, dünyada 4 kat arttı!Türkiye'de diyabetli sayısı 10 yılda yüzde 90 arttı, dünyada 4 kat arttı!Sağlık

 

Macaristan, Rus gazı yasağına karşı yargı yoluna gidecekMacaristan, Rus gazı yasağına karşı yargı yoluna gidecekDünya

 

Savunma Sanayi
Avrupa'dan SAFE için Türkiye'ye kötü haber!
Avrupa'dan SAFE için Türkiye'ye kötü haber!
SIPRI raporu: Türkiye'nin 5 devi dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına girdi
Türkiye'nin 5 devi dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına girdi
Bayraktar KIZILELMA dünya basınında ses getirdi
Bayraktar KIZILELMA dünya basınında ses getirdi
Bakan Şimşek: Bayraktar KIZILELMA’nın başarısı Türkiye için gurur verici
Bakan Şimşek: Bayraktar KIZILELMA’nın başarısı Türkiye için gurur verici
Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada ilk: Jet motorlu uçağı havada tam isabet vurdu!
Bayraktar KIZILELMA'dan dünyada ilk: Havada tam isabet vurdu!
HIZIRREİS denizaltısı Türk Donanması’nda hizmete girdi
HIZIRREİS denizaltısı Türk Donanması’nda hizmete girdi