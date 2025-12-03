Macaristan, Rus gazı yasağına karşı yargı yoluna gidecek

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB’nin Rus gazı ithalatını sonlandırma kararının resmen kabul edilmesi halinde konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Szijjarto, "RePowerEU planı resmi olarak kabul edilir edilmez, derhal Avrupa Adalet Divanında itirazda bulunacağız. Yasal işlemler gecikmeden başlayacaktır. Hazırlık çalışmaları şimdiden başladı. Macaristan'ın enerji güvenliğini savunmak için gerekli her şeyi yapacağız." ifadelerini kaydetti.

Rus gazı kararına giden süreç

AB Konseyi, bugün yaptığı duyuruda, AB üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasında Rusya’dan doğal gaz ithalatının sonlandırılmasına yönelik plan konusunda uzlaşmaya varıldığını bildirdi.

Açıklamada, Rus enerjisine bağımlılığı bitirmeyi hedefleyen yol haritası kapsamında hareket edildiği aktarılırken, Rusya’dan LNG ithalatının 2026 sonunda, boru hattı gazı ithalatının ise 2027 sonbaharında olmak üzere kademeli ve yasal olarak bağlayıcı biçimde yasaklanacağı kaydedildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, “Bu, Birliğimiz için tarihi bir gün. AB Komisyonunun Rus fosil yakıtlarını aşamalı olarak kaldırma önerisi üzerinde geçici bir anlaşmaya ulaşıldı. Yeni bir sayfa açıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşmanın, bundan sonraki aşamada AB Konseyi ve AP tarafından resmen onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceği belirtildi.