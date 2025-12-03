ABD Başkanı Trump: Somali uyruklu göçmenleri ülkede istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump’tan Somali’ye yönelik sert sözler

Beyaz Saray’daki kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Somali hakkında “zar zor bir ülke” nitelemesini yineleyerek, bu ülkeden gelen göçmenlerin ABD’de kalmasına karşı çıktığını ifade etti. Trump, “Onların hiçbir şeyi yok. Birbirlerini öldürmek için koşturup duruyorlar. Hiçbir yapı yok.” sözleriyle görüşünü dile getirdi.

Trump, Somali kökenli göçmenlerin ABD’de barınmasına sıcak bakmadığını da belirterek, “Onları ülkemizde istemiyorum. Ülkelerinin iyi olmamasının bir sebebi var. Ülkeleri kokuyor ve biz onları ülkemizde istemiyoruz.” şeklinde konuştu.

Açıklamalarının devamında Trump, Temsilciler Meclisi’nin Somali asıllı Demokrat üyesi Ilhan Omar için de “beceriksiz, berbat ve çöp” ifadelerini kullanarak sert eleştiriler yöneltti.

ABD Başkanı, 22 Kasım’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Minnesota’daki Somalili göçmenlere sağlanan “geçici koruma statüsü” programının sona erdiğini bildirmişti.

Geçici koruma statüsü nedir?

Trump yönetimi, göreve geldiği tarihten bu yana Haiti, Venezuela ve Afganistan gibi ülkelere tanınan geçici koruma statüsünü kaldırmaya dönük adımlar atmış ancak bu girişimlerin bir bölümü yargı tarafından durdurulmuştu. Söz konusu statü, belirlenen ülkelerden gelen göçmenlerin ABD'de çalışma iznine sahip olmasını ve sınır dışı edilmelerinin engellenmesini sağlıyor.