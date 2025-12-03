  1. Ekonomim
  3. Göçmenler için yeni karar: Venezuela dönüş seferlerini açıyor
Venezuela, ABD hükümetinin talebi üzerine göçmenler için geri dönüş uçuşlarının yeniden başlatılacağını bildirdi.

MERVE KORNİK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Venezuela Ulaştırma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun talimatıyla ABD’nin Arizona eyaletindeki Phoenix kentinden Caracas’a yapılacak uçuşlara yeniden izin verileceğini açıkladı. Seferlerin Maiquetia Uluslararası Havalimanı’na çarşamba ve cuma günleri düzenli olarak gerçekleştirileceği belirtildi. Bakanlık ayrıca, Venezuela hükümetinin ocak ayında ABD ile imzalanan göçmenlerin geri gönderilmesine ilişkin anlaşmaya bağlılığını sürdürdüğünün altını çizdi.

Ne olmuştu?

Venezuela yönetimi, 29 Kasım’da yaptığı açıklamada ABD’nin tek taraflı kararıyla Venezuelalı göçmenlere yönelik uçuşların askıya alındığını bildirmişti. Aynı gün ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından Caracas yönetimi, “egemenlik ihlali” gerekçesiyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) resmi şikayette bulunmuştu.

