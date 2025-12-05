BM: Ukrayna’da savaş hız kesmiyor, ateşkes uzak!
Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale, Ukrayna’daki savaşın hız kesmeden sürdüğünü belirtti. Schmale, çatışmaların devam ettiğini vurgulayarak, “Ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz” ifadesini kullandı. BM yetkilisinin açıklaması, bölgede barış umutlarının şu an için uzak olduğunu ortaya koydu.
Schmale, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'daki savaşın ateşkes yönünde hiçbir ilerleme belirtisi göstermeden aralıksız devam ettiğini kaydeden Schmale, artan yıkım ve kış koşullarının insani riskleri artırdığını söyledi.
Ateşkes umudu yok
Schmale, savaştan etkilenen bölgelere sık sık yaptığı ziyaretlere değinerek, "Ateşkese yakın olduğumuzu hissetmiyoruz. Savaş hız kesmeden devam ediyor ve gerçekten önemli bir yıkım yaşanıyor." diye konuştu.
Kış ve enerji altyapısı endişesi
Özellikle yaklaşan kış mevsimi ve çatışmalarda enerji altyapısının hedef alınmasına dikkati çeken Schmale, "Enerji tahribatının devam etmesi ve toparlanmanın bu tahribata ayak uyduramaması, sert bir kışın ortasında insanların şehirlerde, yüksek binalarda mahsur kalması gibi bir kabus senaryosundan endişeleniyoruz." dedi.
Teknolojik savaşın yeni boyutu
Schmale, Ukrayna'da geleneksel çatışmaların ötesinde "giderek daha teknolojik bir savaş" yaşandığına işaret ederek, "İnsansız hava araçları (İHA) savaşları, teknolojik gelişmelerin inanılmaz olduğu bir savaş. Askeri uzman değilim ama farklı sonuçlara yol açıyor." ifadelerini kullandı.