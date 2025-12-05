  1. Ekonomim
Avustralya'dan Rusya'ya çağrı: Ukraynalı çocuklar derhal geri gönderilmeli

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı çocukların koşulsuz ve güvenli şekilde geri gönderilmesi gerektiğini bildirdi.

Avustralya’dan Rusya’ya çağrı: Ukraynalı çocuklar derhal geri gönderilmeli
Avustralya Dışişleri Bakanı Senatör Penny Wong, ülkesinin uluslararası ortaklarla birlikte Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı çocukların derhal, güvenli ve hiçbir koşul aranmaksızın geri gönderilmesini talep ettiğini bildirdi.

“Rusya'nın vahim eylemlerini kınıyoruz”

Bakan Wong açıklamasında, “Rusya'nın bu vahim eylemlerini şiddetle kınıyoruz.” ifadesini kaydetti. 

“Avustralya her zaman Ukrayna’nın yanında”

Wong ayrıca, Avustralya'nın bugün olduğu gibi gelecekte de Ukrayna’nın yanında durmayı sürdüreceğinin altını çizdi.

