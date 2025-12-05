  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Futbolda bahis soruşturması yeni dalga: Futbolcu ve yöneticilere gözaltı kararı! Ahmet Çakar da gözaltına alındı (Video)
Takip Et

Futbolda bahis soruşturması yeni dalga: Futbolcu ve yöneticilere gözaltı kararı! Ahmet Çakar da gözaltına alındı (Video)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca futbolda bahis soruşturması kapsamında sabah saatlerinde operasyon yapıldı. Çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında eski hakem Ahmet Çakar'ın da olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Futbolda bahis soruşturması yeni dalga: Futbolcu ve yöneticilere gözaltı kararı! Ahmet Çakar da gözaltına alındı (Video)
Takip Et

Futbolda bahis skandalı ile başlayan operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ve yönetici hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde yeni bir operasyon yapıldı.

Bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

İddialar, 2023-2024 sezonunda 2. Lig'de oynanan bir maçtaki bahis iddialarına uzanıyor.

Ahmet Çakar da gözaltında

Gözaltına alınan isimler arasında eski hakem Ahmet Çakar'ın da olduğu öğrenildi.

Spor
Fenerbahçe hükmen kazandı mı? Fenerbahçe BEKO Olympiakos hükmen mi kazandı?
Fenerbahçe hükmen kazandı mı? Fenerbahçe BEKO Olympiakos hükmen mi kazandı?
PFDK cezaları açıkladı: Mert Hakan Yandaş’a 3 maçtan men kararı
PFDK cezaları açıkladı: Mert Hakan Yandaş’a 3 maçtan men kararı
Antalyaspor Başkanı Perçin: Biraz dilenci olduk, 35 milyon dolardan fazla borç var
Antalyaspor Başkanı Perçin: Biraz dilenci olduk, 35 milyon dolardan fazla borç var
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinde yeni gelişme: İdmana çıktı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinde yeni gelişme: İdmana çıktı
Anlaşma sağlandı: Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor
Anlaşma sağlandı: Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor
Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri belli oldu