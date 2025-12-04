  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Anlaşma sağlandı: Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor
Takip Et

Anlaşma sağlandı: Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve bir süredir herhangi bir takımda görev yapmayan teknik direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'e geri dönüyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Anlaşma sağlandı: Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor
Takip Et

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yaklaşırken, sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

Bu sezon çıktığı 14 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Kasımpaşa'da teknik direktör Şota Arveladze ile yollar resmen ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Shota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş."

Gürcü çalıştırıcı sonrası göreve getirilecek isim için birçok adayın adı geçerken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

"Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldı"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu ile el sıkıştı.

İstanbul ekibinin Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Antalyaspor performansı

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam; 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi alarak 1.18'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Kasımpaşa’da Şota Arveladze dönemi sona erdiKasımpaşa’da Şota Arveladze dönemi sona erdiSpor
Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 4 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 4 Aralık 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Nusret Gökçe, "Salt" mücadelesini kaybetti: 1.600 sterlin ödeyecekNusret Gökçe, "Salt" mücadelesini kaybetti: 1.600 sterlin ödeyecekDünya
Doğum borçlanması, tazminatlar, işsizlik maaşları: Asgari ücret zammı hangi kalemleri değiştirecek?Doğum borçlanması, tazminatlar, işsizlik maaşları: Asgari ücret zammı hangi kalemleri değiştirecek?Ekonomi

 

Spor
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinde yeni gelişme: İdmana çıktı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinde yeni gelişme: İdmana çıktı
Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri belli oldu
Kasımpaşa’da Şota Arveladze dönemi sona erdi
Kasımpaşa’da Şota Arveladze dönemi sona erdi
Galatasaray, Fenerbahçeli John Duran'ın gol sevinciyle ilgili suç ihbarında bulundu
Galatasaray, Fenerbahçeli John Duran'ın gol sevinciyle ilgili suç ihbarında bulundu
TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 35 futbolcunun aldığı cezayı onadı
TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 35 futbolcunun aldığı cezayı onadı
Serdal Adalı'dan PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklama
Serdal Adalı'dan PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklama