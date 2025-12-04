Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri belli oldu

  1. Ekonomim
Süper Lig'de 15'inci haftada görev yapacak hakemler belli oldu. Ligde oynanacak Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasını Mehmet Türkmen, Başakşehir FK-Fenerbahçe mücadelesini Adnan Deniz Kayatepe, Göztepe-Trabzonspor eşleşmesini Atilla Karaoğlan ve Beşiktaş - Gaziantep FK müsabakasını Kadir Sağlam yönetecek.

Süper Lig’in 15. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) duyurusuna göre, haftanın maçlarına atanacak hakem listesi netleşti.

5 Aralık Cuma

20.00 Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen

6 Aralık Cumartesi

 14.30 Eyüpspor - Kayserispor: Yasin Kol

17.00 Konyaspor - Rizespor: Ümit Öztürk

20.00 Başakşehir FK - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

7 Aralık Pazar

14.30 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

17.00 Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

8 Aralık Pazartesi

20.00 Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Alanyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

