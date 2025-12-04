  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Kasımpaşa’da Şota Arveladze dönemi sona erdi
Takip Et

Kasımpaşa’da Şota Arveladze dönemi sona erdi

Kasımpaşa, teknik direktör Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kasımpaşa’da Şota Arveladze dönemi sona erdi
Takip Et

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulübün, X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüz Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Gökhan Gönül'e ev hapsi, Aref Ghafouri'ye tutuklamaGökhan Gönül'e ev hapsi, Aref Ghafouri'ye tutuklamaGündem
Spor
Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 15'inci haftanın hakemleri belli oldu
Galatasaray, Fenerbahçeli John Duran'ın gol sevinciyle ilgili suç ihbarında bulundu
Galatasaray, Fenerbahçeli John Duran'ın gol sevinciyle ilgili suç ihbarında bulundu
TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 35 futbolcunun aldığı cezayı onadı
TFF Tahkim Kurulu, bahis soruşturmasında 35 futbolcunun aldığı cezayı onadı
Serdal Adalı'dan PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklama
Serdal Adalı'dan PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklama
Eski Beşiktaşlı futbolcu Faruk Karadoğan yaşamını yitirdi
Eski Beşiktaşlı futbolcu Faruk Karadoğan yaşamını yitirdi
Galatasaray'la görüşme sonrası TFF'den flaş Yasin Kol kararı
Galatasaray'la görüşme sonrası TFF'den flaş Yasin Kol kararı