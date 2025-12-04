Kasımpaşa’da Şota Arveladze dönemi sona erdi
Kasımpaşa, teknik direktör Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı.
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulübün, X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüz Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Arveladze ve ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.
