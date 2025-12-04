Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinde yeni gelişme: İdmana çıktı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Antrenmanda Portekizli futbolcu Rafa Silva uzun bir aranın ardından takımla ilk kez çalıştı.
