Antalyaspor Başkanı Perçin: Biraz dilenci olduk, 35 milyon dolardan fazla borç var

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği Basın Sohbetleri programının konuğu oldu. Perçin, göreve geldikleri dönemde kulübün içinden geçtiği süreci ayrıntılarıyla anlattı.

Başkan Perçin, göreve geldiklerinde kulüp içinde iyi bir yapı olmadığını aktararak, "Sezon bittiğinde sıkıntılı bir süreç vardı. Futbolcular ayrılmıştı. Ödenmeyen borçlar yüzünden futbolcuların ayrılması yetmemiş gibi 20’nin üzerinde dosya vardı. Burdur kampına giderken ne zahmetler çektiğimizi, otobüs bağlanmasını, otelin bizi geçmiş dönemlerden dolayı içeriye bile almamasıyla karşılaştık. Futbol takımımız şu andaki kadronun yarısıyla beraber gitti" diye konuştu.

"Takım geç kuruldu, psikolojik travma yaşıyoruz"

Takımın geç kurulduğunu ve bunun saha içine doğrudan yansıdığını söyleyen Rıza Perçin, "Hazır başlamadık. İlk 4-5 hafta 10 puan topladık ama sonrasında sancılı dönem olacağını biliyorduk. 90+4’te iki maç kaybettik. Bu kendi sahamızda bir travma oluşturdu. Futbolcularla teker teker konuşuyorum. 'Burada bir şey var, artık psikolojik olarak etkileniyoruz. Şimdi gol yiyeceğiz, şans eseri gol yiyeceğiz' diyorlar. Bu travmayı maçlarda da görüyoruz. Birinci dakikada gol yiyoruz, sekizinci dakikada gol yiyoruz. Bu yüzden kulübümüzde psikolojik anlamda iki profesyonelle anlaştık. Biri altyapıda, biri de milli takımlarda görev almış bir arkadaşımız. Futbolcularla bire bir analiz testleri yapıyor" ifadelerini kullandı.

Okullara Antalyaspor başkanı projesi

Taraftarın stada gelmesi konusunda uzun süredir çağrı yaptıklarını ancak karşılık alamadıklarını belirten Perçin, yeni projeyi şöyle anlattı:

"Seyirci çekebilmek için, projelerimizden bir tanesi kapsamında okullara indik. Okullarda Antalyaspor başkanını seçiyoruz, onlara bir görev veriyoruz. Kendi ailelerini, oradaki bütün öğrencileri ve velileri organize etsin diye. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bütün okullara bu hafta olmasa da öbür hafta içerisinde bir yazı gönderecek. Antalyaspor'la ilgili, herkes okullarında bir erkek ve bir kız olmak üzere başkanlarını seçecek. Biz de onlara sertifikalarını göndereceğiz. Aslında burada bir Antalyaspor ruhunu oluşturmaya çalışacağız, bu tabii kısa vadeli bir proje değil. Önümüzdeki günlerde, yıllarda başarılı olacak proje."

Başkan Perçin, stada gelmeyen taraftar konusundaki sitemini ise şöyle dile getirdi:

"Seyirci sahaya gelmiyor. Çok çağrı yaptık. Artık çağrı yapmaktan ben de sıkıldım. Biletleri 7 TL yaptık, mecburen bir rakam koymak zorundaydık. Ama sonrasında gördük ki yine değişen hiçbir şey yok. Bu taraftara çağrı olayında her defasında çağrı yapmayacağım. Antalyaspor’u herkes seviyorsa bu saatten sonra mecburidir, gelmesi gerekiyordur. Bu saatten sonra biz de sonuç almaya başladıktan sonra inşallah ikinci devrede Antalyaspor'u, bu renkleri, bu armayı seven herkesin de stada yavaş yavaş geleceğini zannediyoruz."

"27 dosya CAS’ta, toplam yük 2,5 milyon Euro"

Transfer tahtasıyla ilgili tabloyu anlatan Rıza Perçin, Teknik Direktör Emre Belözoğlu döneminde anlaşılmış oyuncular olduğunu ancak yasağın pazarlık sürecini zorlaştırmaması için açıklayamadıklarını söyledi. Perçin, "18-19 dosyanın yüzde 70-80’ini ödeyerek transferi açtık. Şu anda CAS’ta 27 dosya var. 5 davamız aktif. Toplamda 2,5 milyon Euro ödememiz gereken bir rakam var. Transfer tahtamız kapalı, yüzde 90-99 bu yasağı açarız. İkinci yarıda transfer ihtimalini devreye sokabiliriz" dedi.

"Türkiye Kupası'nda format değişmeli"

Başkan Perçin, Ziraat Türkiye Kupası’nın mali yükünün de kulüpleri zorladığını ifade ederek, "Silifke’ye gittik, uçak yok. Konaklamanın maliyeti 600 küsur bin TL. Formatın değişmesi lazım, sponsor kimse elini cebine daha çok atmalı. Tabii ki bir yarış ama getirisi olması lazım. Bütün takımlar bundan muzdarip. Kuraya gönderdiğimiz arkadaşa 'Aman deplasman çekmeyin' diye şaka yaptık. Formatın değişmesi şart. Bu konuda mücadele etmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Casusluk iddiası ve 'Günah' videosu

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut’un, Eyüpspor maçı sonrası 'Kulüp içinde casusluk' çıkışıyla ilgili de konuşan Perçin, önemli bir detayı paylaştı:

"Hoca söylediklerinde haklı ama her şeyin yeri zamanı var. 5’li oynayacağımız daha önce karşı tarafın ekibine iletildiğine dair bilgiyi hoca bana söylemişti. Kulübün çalışanlarından karşı takımın analizcisine bilgilerin gittiğini biliyoruz. Zamanında Emre hocaya da bu görüntüler gelmişti. Emre hoca 'Bu günah, ben bunu izlemek istemiyorum' deyip videoyu sildiğini söylemişti. Eksik gidiyor ama bilgi gidiyor. Kulüp profesyonellerine çağrımız olsun; kulüp içinde kalması gereken kulübün içinde kalsın."

Bahis soruşturması

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturması için ise Rıza Perçin, "Futbolcu kardeşimizin cezası bitmek üzere, 45 gün bu konuyla alakalı. Kendisinin başka kulüpte oynarken oynadığını biliyoruz. Bizim 29 yönetim kurulu üyemiz var. 'Oynayan varsa bilelim' dedim, oynadığını beyan eden olmadı. 'Oynamadık ama talimatları bilmiyorduk' diyen birkaç arkadaşımız var. Gerekli uyarıyı yaptık" şeklinde konuştu.

"Antalyaspor ligde kalacak, iyi bir sıralamada bitirecek"

Takımdaki travmaya rağmen umutlu olduklarını vurgulayan Perçin: "Kendi sahamızdaki maçlar için alacağız diyemedim çünkü o travma bende doldu. Antalyaspor ligde kalacak, iyi bir seviyede tamamlayacağız" diye konuştu.

"Antalyaspor için dilenci oldum, borç 35 milyon doların üzerinde"

Kulübün mali durumunu ayrıntılarıyla aktaran Başkan Perçin, "Antalyaspor için biraz dilenci olduk. Kendi şirketim için bugüne kadar kimseden borç almadım ama Antalyaspor için olduk. Borcumuz 35 milyon Dolar'dan fazladır. Regnum grubuna olan borcu eklersek 100'dür. Vergi ve SSK borcumuz 400 milyon TL'ye yakın. SGK’ya ilk taksiti 18 milyona yakın ödedik" ifadelerini kullandı.

"Antalyaspor’un hakkı varsa takipçisi olacağız"

Antalya’daki 'hafriyat yolsuzluğu' soruşturmasına ilişkin ise Rıza Perçin, "Hafriyatla ilgili konu aslında bizimle doğrudan alakalı olmamasına rağmen gündemi meşgul ediyor. Kulübe son 5 yılda bu kapsamda bir ödeme gelmiş midir hatırlamıyorum. 3-4 yıldır hiç böyle bir şey olmadı. Hafriyatla ilgili zaten bir belediyede soruşturma devam ediyor. Antalyaspor’a hafriyat gelirlerinin belli bir yüzdesinin gönderilmesine ilişkin bir anlaşma var. Ancak anladığım kadarıyla bugüne kadar bu pay gönderilmemiş. İnşallah bu saatten sonra yargı devreye girer. Bu işi yapan kişilerle ilgili bizim bildiğimiz kadarıyla yargılanan isimlerde böyle bir para görünmüyor ama dışarıda, hiç alakası olmayan kişilerde eğer gönderilmeyen bir ödeme varsa bunun Antalyaspor’a aktarılması konusunda takipçisi olacağımızı söyledik. Madem böyle bir hakkımız var; 3 yıl önce gönderilmediyse bu kadar hafriyat işi yapılmışken neden gönderilmedi?" diyerek sözlerini tamamladı.