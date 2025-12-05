Altın fiyatları güne nasıl başladı? İşte 5 Aralık 2025 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatları

Gram altın güne 5.745 TL, ons altın ise 4.202 dolar seviyesinden başlıyor. Ons fiyatı hafta genelinde yüzde 0,30 oranında düşüş gösterdi.

Analistler, Fed’in olası faiz indirimlerinin büyük ölçüde fiyatlara yansıdığını, ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen son ekonomik verilerin geleceğe ilişkin belirsizliği artırdığını ifade ediyor. Bu durumun da altın tarafında kâr realizasyonlarını tetiklediği belirtiliyor.

Altın fiyatlarında son durum

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 5 Aralık 2025 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.750,11 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.565,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 19.130,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 37.932,75 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.106,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 95.122,76 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.209,57 dolar