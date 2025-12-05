Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Aralık 2025 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 5 Aralık 2025 Cuma gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:15 itibarıyla 42,5079 (alış) 42,5388'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 49,6278 TL seviyelerinde seyrediyor.