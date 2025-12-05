İsrail'e Eurovision izni verildi, 4 ülke yarışmadan çekildi

Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan 95’inci EBU Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, EBU üyelerinin, ‘güven ve şeffaflığı güçlendirmek’ amacıyla Eurovision Şarkı Yarışması'nın oylama sisteminde yapılması planlanan güncellemelere onay verdiği kaydedilerek, “Bu oylama, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmak isteyen ve yeni kurallara uymayı kabul eden tüm EBU üyelerinin yarışmaya katılmaya hak kazandığı anlamına geliyor” denildi.

Açıklamada, EBU üyelerini temsil eden katılımcılardan, 21 Kasım'da duyurulan yeni önlem ve tedbirlerden memnun olup olmadıkları konusunda gizli oylama yapmalarının istendiği vurgulanarak, ancak gelecek yılki yarışmaya katılım konusunda oylama yapılmadığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca üyelerin büyük çoğunluğunun, katılım konusunda başka bir oylama yapılmasına gerek olmadığı ve yarışmanın ek tedbirlerle planlandığı gibi devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı ifade edildi. Oylamanın ardından, yayıncı kuruluşlardan 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıp katılmayacaklarını teyit etmelerinin isteneceği ve katılımcıların tam listesinin Noel öncesi açıklanacağı bildirildi.

Birçok ülke boykot kararı aldı

İspanya devlet radyo ve televizyonu RTVE Yönetim Kurulu, İsrail'in Eurovision’a katılması halinde İspanya'nın Eurovision'dan çekileceğini kararlaştırmıştı. EBU'nun Cenevre'deki toplantısında İsrail'in Eurovision'a katılmasına izin verilince RTVE de yarışmadan çekildiğini duyurdu.

Belçika kamu yayıncısı VRT, gelecek yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını belirtti. VRT, buna karşın EBU üyesi olduğu için yarışmayı yayımlayacağını açıkladı. VRT'nin kararı Belçika'nın yarışmada temsil edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Ülkede bu konuda yetki dönüşümlü olarak VRT ile Fransızca kamu yayıncısı RTBF arasında paylaşılıyor. Bu yıl yarışmacı gönderme hakkını elinde bulunduran RTBF, kararını yakın zamanda açıklayacağını bildirdi.

İrlanda kamu yayıncısı RTE de katılmama kararını resmen duyurdu.

Hollanda'nın kamu yayıncılarından AVROTROS, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı aldığını açıkladı.

Slovenya Radyo ve Televizyonu ise İsrail'in Eurovision'a katılımına izin verilmesi üzerine yarışmaya katılmayacaklarını bildirdi.