Temyiz Mahkemesi, Washington’a Ulusal Muhafız konuşlandırılmasını durduran kararı askıya aldı

CNN'in haberine göre, başkentteki Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin Washington'da Ulusal Muhafız konuşlandırmasına ilişkin kararını açıkladı.

Buna göre, 21 Kasım'da federal yargıç tarafından verilen, Ulusal Muhafız konuşlandırılmasını durdurma kararını geçici donduran Mahkeme, aksi bir emre kadar askerlerin Washington'da kalmasına karar vermiş oldu.

Öte yandan, söz konusu kararın "davanın esasına" yönelik olmadığı ve yalnızca mahkemeye daha fazla inceleme imkanı sağlanması doğrultusunda alındığı kaydedildi.

ABD'de federal yargıç Jia Cobb, 21 Kasım'da, Trump yönetiminin başkent Washington'da "güvenliği artırmak" amacıyla Ulusal Muhafız konuşlandırmasını durdurma kararı vermişti. Söz konusu kararın 11 Aralık'ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a, ağustosta da suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a ulusal muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için ulusal muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

ABD yönetimi, 4 Ekim'de Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaklaşık 200 ulusal muhafız görevlendirirken 6 Ekim'de Texas eyaletinden 400 kadar ulusal muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırma kararı almıştı.

Eyalet yönetimlerinden söz konusu kararlara karşı davalar açıldı, yasal süreç devam ediyor.

Ne olmuştu?

Washington Polis Departmanı, 26 Kasım'da yerel saatle 14.15 sıralarında Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan 2 Ulusal Muhafız üyesinin vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

ABD'nin Columbia Bölgesi Savcısı Jeanine Pirro, şüphelinin Afganistan uyruklu Rahmanullah Lakanwal (29) ve vurulan Ulusal Muhafız üyelerinin ise Sarah Beckstrom (20) ile Andrew Wolfe (24) olduğu bilgilerini paylaşmıştı.

Pirro, zanlı Lakanwal'ın, saldırıda hedef aldığı Ulusal Muhafızlardan Beckstrom'un hayatını kaybetmesi nedeniyle birinci derece cinayetle suçlanacağını belirtmişti.

Öte yandan, ABD basınında, Lakanwal'ın, Afganistan'da ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ile 15 yaşında çalışmaya başladığı ve görev yaptığı birliğin yol açtığı kayıplar nedeniyle "rahatsız olduğu" öne sürülmüştü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Dominik Cumhuriyeti gezisinde yaptığı basın açıklamasında, saldırının ardından başkentteki Ulusal Muhafızların sayısını artıracağını ve Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 500 yeni askerin Washington'a sevk edileceğini açıklamıştı.